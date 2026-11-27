Водитель грузовика в Прикамье выплатит 500 тысяч рублей мужчине, пострадавшему в ДТП.

В Пермском краевом суде рассказали, что авария произошла в декабре 2023 года. Водитель грузовика с полуприцепом во время снегопада и гололёда не выбрал безопасную скорость. В результате он не справился с управлением и грузовик вынесло на встречную полосу, где большегруз столкнулся с легковым автомобилем. Водитель машины получил тяжёлые травмы. Он две недели находился в больнице, затем продолжил лечение амбулаторно. Мужчина ещё долго испытывал сильные боли, ему была нужна посторонняя помощь и он боялся снова садиться за руль.

Уголовное дело в отношении водителя грузовика прекратили в связи с истечением сроков давности, но его вину в нарушении правил дорожного движения удалось доказать — в силу вступило решение суда о возмещении ущерба за повреждённый автомобиль. Дзержинский районный суд взыскал с нарушителя компенсацию в пользу пострадавшего водителя в размере 500 тысяч рублей.