Департамент информационной политики Пермского края стал победителем в конкурсе «Медиалидер-2026», сообщили организаторы события.

Департамент одержал победу в номинации «Лучший аккаунт главы региона в социальных сетях» с проектом «Когда мы вместе — все реально». Церемония награждения состоялась в Москве в рамках конференции «Новые технологии PR-работы–2026».

Жюри высоко оценило специальные медиапроекты, представленные в социальных сетях губернатора. На конкурс была заявлена целостная система тематических проектов, содержание которых ежегодно обновляется с учётом актуальных приоритетов и задач региона и страны.

Всего на конкурс поступило 562 заявки из регионов России и стран ближнего зарубежья. В шорт-лист вошёл 61 медиапроект, реализованный в 2025–2026 годах представителями бизнеса, государственного сектора и некоммерческих организаций.