Борец из Перми Рустам Кашипов выиграл Гран-при по дзюдо, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Международный турнир «Saber Tashkent Grand Prix Cadets 2026» прошёл с 24 по 25 ноября в Ташкенте. В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов в возрасте до 18 лет из 19 стран.

Рустам Кашипов соревновался в весовой категории до 81 кг. В финале он одолел Самандара Суннатова и завоевал первое место.

«Ранее в этом году Рустам Кашипов выиграл Кубок Европы среди кадет в Тбилиси», — отметили в министерстве.

Напомним, пермская дзюдоистка стала звездой сети, выиграв за 20 секунд.