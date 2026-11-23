Режим «Беспилотная опасность» объявили в соседних с Пермским краем регионах.

23 ноября в 5:00 в Удмуртии объявили режим «Беспилотная опасность», а в 6:27 начал действовать сигнал «Опасное небо». Аэропорт Ижевска временно не принимает и не выпускает самолёты.

Риск атаки беспилотников ВСУ выявили в Глазове, Глазовском, Ярском, Юкаменском, Красногорском, Игринском, Балезинском, Кезском, Дебёсском районах. Там включили системы оповещения населения.

Также особые режимы действуют в Татарстане. Угроза атаки БПЛА сохраняется в городах: Альментьевск, Бавлы, Бугульма, Лениногорск. Закрыты аэропорты в Казани, Бугульме и Нижнекамске.