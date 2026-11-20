Доктор географических наук Андрей Шихов рассказал в своём сообществе «Опасные природные явления» в соцсети, когда реки Пермского края начнёт сковывать льдом.

По его словам, это произойдёт уже примерно 26-27 ноября.

«Камское водохранилище впервые с 2019 года уходит в зиму с уровнем воды, близким к нормальному подпорному уровню (НПУ), или на метр выше среднего для данного периода. Главная причина этого — дождливое лето. Переувлажнённая почва до сих пор отдает воду, и приток воды в водохранилище вплоть до середины третьей декады октября превышал норму», — поделился он.

Андрей Шихов добавил, что на этой неделе также вырос объём воды, поступающей в реки из притоков. Это связано с таянием снега, выпавшего 6 ноября.

«В предстоящие дни приток может еще немного вырасти из-за мощного потепления, дождей (в воскресенье) и таяния остатков снега. А во второй половине следующей недели начнет формироваться ледостав», — предупредил метеоролог.

Ранее сайт perm.aif.ru подробно рассказывал, какая погода ожидается в Перми в ближайшие выходные, 21 и 22 ноября.