Фигурист Артём Грицаенко, выступавший в парном катании с Елизаветой Осокиной, рассказал, что одной из причин распада их пары стало РПП (расстройство пищевого поведения) его бывшей партнёрши.

Ученики Павла Слюсаренко, чемпионы России-2024 по прыжкам Осокина и Грицаенко весь прошлый сезон выступали очень неровно. Многие связывали это с изменением в их личной жизни: романтические отношения, долгое время связывавшие Лизу и Артёма, прекратились.

Сами спортсмены не отрицали, что они больше не пара в жизни. Но говорили, что продолжают тренироваться и остаются парой на льду. Однако в конце октября Елизавета Осокина объявила в соцсетях, что их совместный путь с Артёмом Грицаенко завершён, и она берёт паузу в карьере.

В недавнем интервью спортивному порталу «Чемпионат» Грицаенко рассказал, что он «никаких заявлений по поводу завершения карьеры не делал и собирается выступать и дальше». Он также уточнил, что прекращение личных отношений с Осокиной никак не повлияло на распад их дуэта. Одной из главных причин распада стало, по его мнению, РПП Елизаветы.

«РПП мешало тренировочному процессу и сводило количество тренировок к минимуму, а иногда их и вовсе приходилось отменять», — признался Артём.

Кроме того, он подчеркнул, что с подобными проблемами сталкиваются многие девушки-фигуристки, вынужденные следить за своим весом. И предложил вводить в этом плане профилактические меры.