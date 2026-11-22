Завершение навигации маломерных судов объявили в Пермском крае, сообщает региональное МЧС.
МЧС Прикамья напомнило жителям региона, что в ноябре завершился навигационный сезон маломерных судов. В первую очередь, это связано с безопасностью пермяков: температура воздуха и воды снижается, на водоёмах начинается ледостав и усиливается ветер.
«Даже непродолжительное пребывание в холодной воде может привести к переохлаждению и создать угрозу жизни и здоровью», — предстерегают в ведомстве.
Судовладельцев просят подготовить маломерные суда к зимовке и законсервировать их.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Соликамском округе в Каме утонул мужчина, выпав из лодки.