16-летний юноша из Чайковского округа, который скоропостижно скончался на учебных сборах 24 ноября в посёлке Марковском, был официально допущен к занятиям по состоянию здоровья, сообщает 59.RU со ссылкой на краевой центр «Авангард», который и организовал мероприятие.

Руководитель центра Руслан Шамсутдинов уточнил изданию, что в пятидневных сборах могут участвовать только ученики с медицинским допуском. По его словам, подростку стало плохо ещё до начала учебных занятий. Молодой человек потерял сознание и умер до прибытия бригады скорой помощи. В СУ СК РФ по Пермскому краю подтвердили факт смерти школьника.

«Для нас это огромная трагедия. Мы разделяем скорбь, выражаем соболезнования семье, городу и образовательной организации», — заявил Руслан Шамсутдинов журналисту.

Известно, что юноша приехал в посёлок Марковский на базу местной спортшколы для прохождения сборов вместе с другими учащимися.