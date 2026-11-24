16-летний мальчик погиб во время сборов по ОБЖ в Чайковском округе. О случившемся рассказал глава муниципалитета Алексей Агафонов.

По его данным, подросток находился в комнате отдыха незадолго до начала занятий, когда ему внезапно стало плохо — юноша потерял сознание. Что именно стало причиной, пока не установлено. Помощь молодому человеку оказывали на месте, но, к сожалению, спасти его не удалось.

«В посёлке Марковский подросток, находясь в комнате отдыха перед началом занятий, потерял сознание по неизвестной причине. На месте ему была оказана помощь. К сожалению, спасти подростка не удалось», — приводит слова Агафонова пресс-служба округа.

Руководитель округа принёс соболезнования семье и близким погибшего. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все детали случившегося.

Параллельно в округе начала работу комиссия, созданная под руководством краевого Министерства образования. Специалисты профильных ведомств разбираются в обстоятельствах трагедии.