Просветительское мероприятие «В фокусе — редкие виды Пермского края» прошло в Пермском центре экологической культуры.

Участниками стали педагоги школ, ученики и родители, учёные в области сохранения биологического разнообразия. Мероприятие организованно краевым Минприроды совместно с ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края».

Учёные ФГАОУ ВО «ПГНИУ» представили результаты ежегодного мониторинга краснокнижных животных и растений края. Часть видов уже можно исключить из списка охраняемых, так как численность популяции значительно возросла.

Красную книгу Пермского края утвердили постановлением правительства региона в 2017 году и выпустили в 2018 году. Каждые 10 лет она будет переиздаваться. Уже сейчас идёт подготовка материалов для выпуска нового издания.

«Главная цель издания — выявить уязвимые виды и разработать стратегию для сохранения биоразнообразия региона». — отметили в Минприроды Пермского края.

Также на мероприятии подвели итоги конкурса детского рисунка «Мир редких растений, лишайников и грибов глазами детей», который проходил с 1 июня по 1 ноября. Юные художники представили более 400 работ из 19 муниципальных образований Пермского края.

Конкурс проходил в трёх номинациях. В номинации «Грибы» поступило 188 работ, в номинации «Растения» — 175 работ; в номинации «Лишайники» — 27 работ.

Победителями конкурса стали 33 участника.

Итоги подводила конкурсная комиссия с участием ведущих учёных в области изучения и сохранения биологического разнообразия Пермского края — специалистов-экспертов ПГНИУ и ПГГПУ.

«Каждого из ребят и их наставников от всей души поздравляем. Это не просто рисунки. Это обещание: вы вырастете и сохраните то, что увидели таким красивым», — отметили в Минприроды Пермского края.

Конкурс прошел в рамках акции «Зелёное Прикамье». А беречь природу помогает Национальный проект «Экологическое благополучие» — тихая, большая работа, в которой есть место и учёным, и учителям, и детским карандашам.