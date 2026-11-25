Утром 25 ноября и днём сначала на юге Пермского края, а после и в центре будет снегопад, который принесёт 1-3 мм осадков, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.



Вечером на юге края и в краевой столице ожидается небольшая оттепель. Столбик термометра покажет 0…+1 градус. Это будет последнее потепление в ближайшее время.

Ранее сайт perm.aif.ru публиковал прогноз погоды на неделю. Например, субботу, 29 ноября, ветер сменит направление на северное. Слабый снег продолжится на юге, на севере прекратится.