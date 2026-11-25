На набережной реки Кама в Перми в 2027 году появятся новые причалы для яхт и маломерных судов, сообщает Министерство транспорта Пермского края.
В ведомстве уточняют, что это позволит организовать комплексное обслуживание флота.
Напомним, благоустройство последнего участка набережной, где планируется провести работы, обойдётся более чем в 1,2 миллиарда рублей. На территории около Мотовилихинских заводов проведут берегоукрепление, возведут два причала и маяк, а также проложат пешеходные дорожки и установят освещение.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал о завершении в Прикамье навигационного сезона маломерных судов. В первую очередь, это связано с безопасностью пермяков: температура воздуха и воды снижается, на водоёмах начинается ледостав и усиливается ветер.