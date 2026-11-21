Проект «Зеркала» запустили в Перми, сообщил в своём канале в MAX глава города Эдуард Соснин.

В рамках проекта в 11 знаковых местах города установили специальные зеркала, на фоне которых жители и туристы могут делать фотографии.

Новые объекты появились на центральной набережной Камы, в Театральном саду, рядом с памятником «МиГ на взлёте» и в других популярных точках. Рядом с каждым зеркалом размещена надпись «Место, где начинается история». По задумке авторов, она должна привлечь горожан к любимым уголкам Перми.

Кроме того, каждое из зеркал оснащено QR-кодом, который ведёт на цифровой гид «Пермь Здесь». С помощью этого сервиса можно быстро спланировать досуг: на платформе доступна полная афиша мероприятий и актуальные подборки событий на предстоящую неделю.

В дальнейшем проект могут масштабировать — если формат получит положительный отклик у горожан и гостей края, подобные зеркала появятся и на других прогулочных маршрутах.