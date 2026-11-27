Уроженец Перми, многократный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв занял 10 место на дистанции 10 км классическим стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в финской Руке.

Первые семь мест в этой гонке у непобедимых норвежцев, поэтому комментаторы Okko справедливо назвали Савелия третьим «среди остального мира».

Золото в классической разделке на 10 км выиграл Мартин Левстрем Нюэнгет – 22.09,0. Серебро – Андреас Фьюрен Рее (+ 10,7), а бронзу – Йоханнес Клэбо (+ 13,0), перенёсший недавно травму пальца. Коростелёв, стартовавший 54-м из 88 спортсменов, уступил победителю 38,1 сек.

Среди женщин эту же дистанцию бежали в Руке две россиянки: Наталья Терентьева и её младшая сестра Дарья Непряева. Непряева финишировала 28-й, у Терентьевой 4 место. Весь пьедестал заняли шведские спортсменки во главе с Эббой Андерссон.