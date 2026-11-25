Уроженец Перми, многократный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв сможет участвовать в первом этапе Кубка мира в финской Руке.

Кроме него участие в соревнованиях примут также Дарья Непряева и Наталья Терентьева. Об этом сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на Финскую лыжную ассоциацию.

По данным издания, Финская лыжная ассоциация получила от властей Финляндии подтверждение, что ограничения на въезд россиян не распространяются на трёх этих спортсменов. Другие российские лыжники, которые должны были участвовать в этапе КМ в Руке, на турнире не выступят.

Причина исключительности Савелия Коростелёва, Дарьи Непряевой и Натальи Терентьевой, очевидно, заключается в том, что им удалось пересечь финскую границу до 16 ноября — даты, когда новые национальные ограничения вступили в силу.