Право выступать на международных стартах получила пермская лыжница Мария Истомина, сообщает «Комерсантъ-Прикамье».

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила Марии Истоминой индивидуальный нейтральный статус на сезон 2026/2027. Спортсменка представляет ГБУ ДО ПК «СШОР «Старт».

В 2022 году Мария Истомина выиграла гонку «Олимпийцев России», а в 2023 – стала призёром всероссийских соревнований, уступив меньше 2 секунд Наталье Непряевой.