Прорывом года в области событийного туризма стал Пермский край, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

На XV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards подвели итоги года. Сразу три фестиваля из Пермского края стали победителями в разных номинациях.

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» ежегодно проходит в Кунгуре. В 2026 году шоу было посвящено единству народов России. Фестиваль получил статус «Национальное событие России».

Совсем молодой фестиваль «Симфония огня» не только успел полюбиться пермякам и гостям края, но и забрал гран-при в номинации «Лучшее событие в области промышленного туризма».

«Звоны России» — фестиваль который уже 20 лет проходит в «Усолье Строгановском» и собирает лучших звонарёв России. На премии фестиваль получил гран-при в номинации «Лучшее духовно-просветительское туристическое событие».

«Гордимся, что наши фестивали так высоко отмечают на федеральном и международном уровнях», — отметил Дмитрий Махонин.

По итогам года Пермский край получил специальный приз — «Прорыв года в области событийного туризма».