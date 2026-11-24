Министр культуры Пермского края Алла Платнова в своих соцсетях поделилась списками номинантов и дипломантов премии «Золотая маска» от пермских театров.

Постановки номинантов покажут на фестивале, по результатам которого выберут лауреатов сезона. Торжественное вручение наград пройдёт в Челябинске в 2027 году. В их список вошли:

«Царская невеста», Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского — номинация «Опера»;

«Жизель», Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского — номинация «Классический балет»;

«Поэма странствий», театр «Балет Евгения Панфилова» — номинация «Современный танец»;

«Тевье-Молочник», Пермский театр «У моста» — номинация «Драматический театр. Малая форма».

Дипломантами стали оперы «Вольный стрелок» и «Служанка-госпожа», представленные Пермским театром оперы и балета имени П.И. Чайковского.

«Дипломанты вошли в список наиболее заметных спектаклей сезона», — уточнила Алла Платнова.

Напомним, «Ромео и Джульетту» в постановке Евгения Панфилова смог увидеть весь мир.