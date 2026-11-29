Под селом Троицкое в Донецкой Народной Республике от удара БПЛА погиб 47-летний сержант Владимир Иванович Осипов, сообщает администрация Гайнского муниципального округа.

Владимир Иванович родом из посёлка Касимовка. На военную службу он поступил 16 ноября 2024 года. Служил гранатомётчиком мотострелкового отделения.

«Владимир с честью исполнял свой воинский долг, ежедневно рискуя жизнью ради мира и свободы наших сограждан», — рассказали в администрации муниципалитета.

По информации властей, Владимир Осипов погиб 28 октября 2026 года в результате атаки беспилотников в районе села Троицкое на территории Донецкой Народной Республики. До последней минуты своей жизни он оставался верен воинской присяге.

Администрация Гайнского муниципального округа выразила глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Осипова. Особые слова поддержки были адресованы его родителям.

Прощание с Владимиром Осиповым состоялось 29 ноября в Доме культуры посёлка Касимовка. Затем в храме посёлка Гайны прошло отпевание. Военнослужащего похоронили на Гайнском кладбище.