В Гайнском муниципальном округе на реке Булач утонул рыбак, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Трагедия произошла 29 ноября. В 12:05 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о гибели мужчины на реке Булач в районе деревни Чажегово. По данным ведомства, он утонул во время рыбалки, выйдя на неокрепший лёд. Позже личность погибшего установили.

«От РСЧС привлекались силы и средства в количестве пяти человек и двух единиц техники», — рассказали в краевом МЧС.

В ведомстве обратились к жителям Пермского края и напомнили, что безопасность на водоёмах во многом зависит от соблюдения правил поведения и осторожности во время пребывания у воды.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что очевидцы спасли тонущего мужчину в Верещагинском муниципальном округе.