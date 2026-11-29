Жители Александровского округа Пермского края проводят в последний путь 21-летнего участника специальной военной операции Егора Ивановича Шахова, сообщает администрация муниципалитета.

Егор Иванович погиб в ходе специальной военной операции. Похороны 21-летнего бойца состоятся 30 ноября в Александровске. Церемония прощания пройдёт в прощальном зале по адресу: улица Кирова, 38, с 10:30 до 12:00. Захоронение состоится на местном кладбище.

«Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!» — выразили соболезнования в администрации.

Слова соболезнования родным и близким погибшего также выразили местные жители, которые присоединились к скорби в комментариях и поделились словами поддержки в адрес семьи Егора Шахова.

«Соболезную родным и близким», «Спи спокойно», «Царствие небесное герою», «Примите искренние соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой в жизни», — написали пользователи