Полиция и волонтёры ищут пропавшего без вести 15-летнего подростка Владимира Попова. Об этом сообщили волонтеры поиска «Поисковый отряд Прикамье Поиск».

15-летний юноша исчез в селе Усть-Качка Пермского края. Его не могут найти уже трое суток, в последний раз Владимира видели 24 ноября. Пропавшему на вид 16 лет, рост около 175 см, молодой человек имеет худощавое телосложение, волосы у него чёрные, короткие, глаза карие. Из особых примет татуировка на кисти левой руки, серьга в левом ухе и родинка над губой справа.

Был одет в чёрные широкие джинсы с карманами по бокам, тёмно-серую куртку с горизонтальной светло-серой полосой, коричневые ботинки.

Всех, кто видел Владимира Попова или знает, где он может находиться, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 922 345-67-02 (отряд «ПрикамьеПоиск»), 102 или 112. Волонтёры также приглашают неравнодушных присоединиться к поискам.