Пропавший в Александровске 32-летний Иван Б. найден живым. Об этом сообщил поисковый отряд имени Ирины Бухановой «Пермь Поиск».

Мужчина ушёл из дома по улице Механошина в Александровске 19 ноября 2026 года. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. Волонтёры распространяли ориентировки и просили жителей региона помочь в поисках.

Спустя несколько дней поиски завершились благополучно, Иван найден живым. Волонтёры поблагодарили всех, кто откликнулся и помогал распространять информацию.

Напомним, на прошлой неделе пропавшая без вести 12-летняя девочка найдена погибшей.