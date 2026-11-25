Жительница Кунгурского округа перестала выходить на связь более полугода назад. Об этом сообщили волонтёры отряда «ПрикамьеПоиск».

39-летняя Ольга Трясцына ушла из дома в посёлке Учхоз СПТУ 68 (Кунгурский муниципальный округ) в апреле 2026 года. С тех пор её местонахождение остаётся неизвестным, на связь она не выходит.

Приметы пропавшей: на вид ей около 45 лет, рост 160 сантиметров, полное телосложение, короткие тёмно-русые волосы.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 922 345-67-02 (отряд «ПрикамьеПоиск»), 102 или 112.

Волонтёры поисково-спасательного отряда также приглашают неравнодушных присоединиться к поискам, а также сделать репост с ориентировкой в соцсетях.