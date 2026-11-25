Аналитическое агентство TelecomDaily составило «Индекс цифрового лидерства операторов связи».

Первое место заняла компания МТС, набрав 8,58 балла из 10 и получив максимальные оценки среди телекоммуникационных операторов за технологичность цифровых сервисов и их восприятие абонентами.

Эксперты агентства изучили 12 категорий цифровых услуг — умных голосовых помощников, расшифровку звонков, шумоподавление, защиту от спама и мошенников, гибкое управление тарифами, финтех-сервисы, подписки, видеосервисы, интернет вещей, мониторинг, облачные решения, кибербезопасность — и оценили, насколько они удобны, разнообразны и как хорошо работают в едином приложении.

Победитель получил самые высокие баллы среди всех телеком-операторов именно за то, что объединяет связь, подписки и полезные функции в одну экосистему. Для пермяков это означает, что множество повседневных задач можно решать в одном привычном приложении, не переключаясь между разными сервисами.

Компания предлагает цифровое решение для защиты мобильной сети от спам-звонков и мошенников — этой функцией пользуются 39% опрошенных. На втором месте — гибкое управление тарифом и расходами через приложение (36,5%), на третьем — определение звонящего (33,5%). Также пермяки активно используют голосового помощника и чат-поддержку.

«Пермский край — один из самых цифрово активных регионов, и наши абоненты задают высокую планку качества. Сегодня для пермяков — это не просто мобильная связь, а полноценная цифровая среда. Лидерство в рейтинге TelecomDaily для нас — это признание того, что мы правильно считываем запросы аудитории и создаём сервисы, которые реально встроены в повседневную жизнь», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.