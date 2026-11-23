Режим «Беспилотная опасность» отменён в Пермском крае 23 ноября, сообщает региональный минтербез.
Особый режим ввели утром 23 ноября из-за атаки вражеских беспилотников. Позже в регионе также ввели режим «Ковёр», а аэропорт Большое Савино временно приостановил работу.
Глава региона Дмитрий Махонин сообщал, что беспилотники повредили промышленный объект. Никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.
В 11:53 Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило об отмене режима «Беспилотная опасность».