В Перми 29 ноября вновь перекроют движение по Чусовскому мосту, сообщает Министерство транспорта Пермского края.

В ведомстве уточнили, что ограничения будут действовать с 20:00 29 ноября до 6:00 30 ноября. В этот период перекроют одну полосу движения на новом мосту через Чусовую при движении из Перми в сторону Полазны.

Как рассказали в краевом минтрансе, ограничение движения связано с проведением работ по бетонированию плиты проезжей части на старом мосту.

«Просим автомобилистов быть внимательными и учитывать данную информацию при планировании поездок», — обратились представители министерства к водителям.

Напомним, ограничения движения по Чусовскому мосту по той же причине вводили ровно сутки назад.