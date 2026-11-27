Ребёнка и его отца объявили в розыск в Пермском крае, сообщает региональное ГУФССП России.

Судебные приставы просят граждан о помощи в поиске лиц, находящихся в розыске. В отделы ГУФССП по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районов заведены дела о розыске 3-летнего мальчика и его 37-летнего отца Коршуна Дмитрия Александровича (Белобородова Павла Алексеевича).

«Ребёнок нуждается в медицинской помощи. При этом отец игнорирует рекомендации врачей, подвергая серьезной опасности жизнь и здоровье малыша», - уточнили судебные приставы.