Ребёнка и его отца объявили в розыск в Пермском крае, сообщает региональное ГУФССП России.
Судебные приставы просят граждан о помощи в поиске лиц, находящихся в розыске. В отделы ГУФССП по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районов заведены дела о розыске 3-летнего мальчика и его 37-летнего отца Коршуна Дмитрия Александровича (Белобородова Павла Алексеевича).
«Ребёнок нуждается в медицинской помощи. При этом отец игнорирует рекомендации врачей, подвергая серьезной опасности жизнь и здоровье малыша», - уточнили судебные приставы.
Если вам что-то известно о нахождении ребёнка, незамедлительно сообщите об этом по телефонам: 112, 102, 8 (342) 220-11-60, 8 (902) 809-97-60 или 9 (902) 647-17-88.