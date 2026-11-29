Жителям Пермского края предложили «чокнуться» ради детей с тяжёлыми заболеваниями, сообщает «Дедморозим».

Благотворительный фонд запускает акцию «Чокнемся». Чтобы стать участником, необходимо оплатить свой «чок», указать город, из которого он прозвучал, и оставить пожелание. Размер пожертвования каждый определяет самостоятельно — можно выбрать любую сумму или ориентироваться на стоимость любимого напитка.

Каждый участник появится на общей карте в виде отдельной точки. Вместе они сформируют пространство, которое объединит друзей, коллег, известных людей и незнакомцев из разных уголков страны Все собранные в рамках акции средства будут направлены на благотворительность.

Напомним, в 2025 году акция объединила 440 участников и позволила собрать 381 230 рублей на благотворительные цели.