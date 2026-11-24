Первое в Пермском крае инклюзивное кафе заработало в техническом режиме, передаёт «Новый Компаньон».

Речь идёт о заведении «Шаньга», расположенном на улице Вижайской, 15 в Перми. Кафе создано на базе проекта «Дом-Маяк» общественной организации «Счастье жить».

Накануне в кафе состоялось техническое открытие. В заведении гости смогут познакомиться с авторской интерпретацией традиционных блюд местной кухни.

Главной задачей «Шаньги» является дать подросткам с инвалидностью возможность получить первый трудовой опыт и увереннее чувствовать себя в обществе. В команде работают ребята старше 14 лет, они учатся профессиям бариста и пекаря, осваивая практические навыки в реальных рабочих условиях.

Напомним, в Перми планируют закрыть единственный супермаркет «Ашан» в ТРК «СпешиLove».