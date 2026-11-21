Предпоследние выходные ноября в Пермском крае ожидаются тёплыми. Об этом сообщили специалисты проекта «Опасные погодные явления Пермского края».

В субботу, 21 ноября, ожидаются дожди, температура воздуха ночью -2…+3 °С, днём 0…+5 °С, небольшой ветер до 3-8 м/с.

Аналогичная температура ждёт прикамцев и в воскресенье, 22 ноября. Градусник термометра поднимется до 0…+5 °С., местами выпадет мокрый снег, также вероятен дождь.

В ночь на понедельник и утром на севере региона вероятен дождь, переходящий в снег. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днём -3…+2 °С.

Напомним, ранее эксперт Андрей Шихов рассказал, когда реки региона начнёт сковывать льдом. По мнению учёного, это может произойти уже 26-27 ноября.