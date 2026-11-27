Свердловский районный суд Перми на 40 суток приостановил работу продуктового магазина на улице Краснополянской, 34, сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на официальном сайте.
Поводом стала жалоба местного жителя: он купил там конфеты «Батончики» и обнаружил в них червей. Специалисты ведомства провели внеплановую проверку.
Роспотребнадзор нашёл в магазине нарушения санитарных требований: в зоне, где на развес продают орехи, сухофрукты и конфеты, обнаружили множество амбарных вредителей, включая огнёвок.
Постановление от 26 ноября приостанавливает именно ту часть деятельности общества с ограниченной ответственностью, которая связана с продажей заражённой вредителями пищевой продукции в конкретном магазине на 40 суток. Устранение нарушений остаётся на контроле Управления Роспотребнадзора.