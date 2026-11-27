Свердловский районный суд Перми на 40 суток приостановил работу продуктового магазина на улице Краснополянской, 34, сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на официальном сайте.

Поводом стала жалоба местного жителя: он купил там конфеты «Батончики» и обнаружил в них червей. Специалисты ведомства провели внеплановую проверку.

Роспотребнадзор нашёл в магазине нарушения санитарных требований: в зоне, где на развес продают орехи, сухофрукты и конфеты, обнаружили множество амбарных вредителей, включая огнёвок.