Волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» и родственники разыскивают пропавшего без вести 61-летнего Александра Зубова, пишет «Parmanews».

Поисковые мероприятия пройдут 21 ноября в Кудымкаре, всех неравнодушных приглашают в 11.00 по адресу переулок Нагорный, 9.

Мужчина пропал без вести ещё 14 ноября. Он ушёл из дома в неизвестном направлении и исчез. Прикамец нуждается в медицинской помощи. Из особых примет у пропавшего — шрам правой ноге от колена до стопы. На вид Александру около 60 лет, рост 163 см, среднего телосложения.

Всех, кто хочет присоединиться к поискам или видел пропавшего, просят звонить по номерам 8-992-233-64-39, 8-950-455-76-03.

Напомним, в Перми продолжаются поиски 12-летней девочки, которая убежала от мамы по пути в школу. Телефон ребёнка не отвечает.