Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об исчезновении Кристины Бушуевой в Пермском крае, сообщает информационный центр СК России.

19 сентября 2011 года 15-летняя Кристина вышла из дома в деревне Антонята Карагайского муниципального округа и направилась к автобусной остановке. Девушка должна была отправиться на учёбу, однако вскоре перестала выходить на связь.

Спустя более 15 лет её местонахождение так и не установлено. Поиски, в том числе обследование лесных массивов, результатов не принесли. Следователи продолжают расследовать уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову доложить о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах исчезновения девушки, а также принимаемых мерах по установлению её местонахождения. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.