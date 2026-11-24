Следственный комитет по Пермскому краю проводит проверку по факту смерти 16-летнего подростка на сборах в Чайковском округе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла во вторник, 24 ноября, в посёлке Марковский.

«В дневное время в ходе учебных соборов, проходящих в поселке Марковский Чайковского городского округа, состояние здоровья 16-летнего подростка ухудшилось, он потерял сознание. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место трагедии, назначена экспертиза, которая может объяснить причины гибели школьника. По результатам специалисты озвучат принятое процессуальное решение.

Напомним, о смерти школьника сообщил глава Чайковского округа.