В Перми перед судом предстанет 38-летний участник и руководитель преступного сообщества, координировавший деятельность псевдоэлектриков и лжеспециалистов по проверке качества воды, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

По версии следствия, в 2017–2021 годах мужчина руководил структурными подразделениями преступного сообщества в Пермском крае. Участники занимались хищением денег у граждан под видом оказания услуг по проверке качества воды, плановой профилактической проверке систем безопасности и обслуживанию электропроводки. Для этого злоумышленники использовали несколько коммерческих организаций, которые фактически не вели предпринимательскую деятельность.

По данным краевого МВД, от действий мошенников пострадали 399 человек. Общая сумма ущерба составила около 14 млн рублей. Предварительное расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Экс-руководителю преступного сообщества предъявили обвинение в трёх эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершённых в составе преступного сообщества (ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мужчина полностью признал свою вину. В качестве меры пресечения ему избрали запрет определённых действий.