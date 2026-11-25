Трагическая смерть подростка в посёлке Марковский во время сборов не связана с выполнением каких-либо физических нагрузок, сообщает Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в своих соцсетях.

По предварительным данным, трагическая гибель подростка также не связано с внешним воздействием или особенностями здоровья, о которых было бы известно заблаговременно. Там добавили, что в настоящий момент ведутся проверочные мероприятия и экспертиза.

«24 ноября скоропостижно скончался курсант, находившийся на сборах в Чайковском округе. Юноше оказывалась помощь, но безрезультатно. Мы разделяем горечь утраты с семьёй погибшего, школой, городом. Преждевременная смерть — трагедия, которая отражается болью живых сердец и оставляет неизлечимый рубец в сердце материнском. Призываем общественность разделить общую скорбь и воздержаться от преждевременных выводов. Приносим свои соболезнования родным и близким», — пишет центр.