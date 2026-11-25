24 ноября в южной части Пермского края стал первым днём метеорологической зимы — сформировался устойчивый снежный покров. Об этом сообщает проект «Опасные природные явления Пермского края».

Больше всего осадков выпало в Чайковском — 12 мм за 12 часов. В Оханске и Большой Соснове выпало по 11 мм, в Ножовке — 9 мм, в Осе — 8 мм. В Перми за ночь накопилось 5 мм осадков, а днём добавилось ещё 4 мм.

Высота снежного покрова достигла 14 см в Чайковском и 13 см в Большой Соснове. Снег принёс волновой циклон, пришедший со стороны Удмуртии.

Утром и днём 25 ноября сначала на юге края, после чего и в центре ожидается очередной снегопад. Однако на этот раз осадков будет не много — 1–3 мм.

К вечеру на юге края и в Перми температура повысится до слабой оттепели — 0...+1 градуса.