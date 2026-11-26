Умеренные снегопады продолжаться в Пермском крае до конца недели. Об этом сообщает проект «Опасные природные явления Пермского края».

По данным специалистов, снег будет выпадать по 1-2 см в день. Из-за этого, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на территории региона будет прослеживаться снежный след прошлого циклона— от Чайковского через Пермь в сторону Губахи.

На остальной территории, кроме восточных районов, снега пока будет мало — в пределах 2–7 см. Таким образом, наиболее заметный снежный покров сформируется именно в полосе от Чайковского до Губахи, включая краевую столицу.