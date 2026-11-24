Суд смягчил приговор похитителю глухонемой девочке на Урале, сообщает JustMedia.ru.

Инцидент произошёл в феврале 2025 года в Екатеринбурге. Олег Куклин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заметил в машине 15-летнюю девочку. Он открыл дверь и вытащил из ребёнка из авто. Какое-то время мужчина водил жертву по улицам, а затем привёл её к себе домой.

Супруга Куклина не пустила в квартиру постороннюю. Девочке пришлось ночевать в подъезде. Утром она дошла до аптеки и попросила помощи.

На суде Куклин заявил, что был пьян и ничего не помнит. Тем не менее, его признали виновным по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего человека» и назначали наказание в виде 6 лет заключения в колонии строгого режима.