Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в регионе остаётся стабильной ситуация с бензином после атаки БПЛА ВСУ на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Речь идёт о массированном налёте украинских беспилотников, произошедшем 23 ноября. БПЛА атаковали промышленный объект, и он получил повреждения. Кроме того, в результате нападения один человек погиб, а двое местных жителей получили ранения.

24 ноября Дмитрий Махонин провёл оперативный штаб по вопросам обеспечения края горючим. На заседании доложили, что ключевые производственные мощности топливно-энергетического комплекса в результате атаки БПЛА ВСУ не пострадали. Сейчас в регионе сформированы достаточные запасы топлива, что гарантирует бесперебойную работу АЗС.

«Прошу земляков не создавать ажиотаж на заправках и не запасать бензин „впрок“. После первых атак на Прикамье весной и летом мы существенно перестроили работу топливного рынка региона с учетом текущей ситуации: расширили круг поставщиков, наладили новые маршруты доставки, вместе с главами муниципалитетов выстроили необходимые алгоритмы действий. Правительство региона держит ситуацию на контроле», — сказал губернатор.

Кроме того, в крае создали запас зимнего дизельного топлива для работу экстренных и коммунальных служб, общественного транспорта, а также спецтехники. Основной поставщик нефтепродуктов подтвердил достаточность объёмов, независимые поставщики также располагают необходимым количеством топлива.